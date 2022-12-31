Antalya'da bisiklet yarışı için geri sayım

Antalya, şubat ayında dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ağırlamaya hazırlanıyor.ANTALYA (İGFA) - Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Avrupa Turları takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı, “TOUR OF ANTALYA powered by AKRA” 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya’da beşinci kez düzenlenecek.

Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları çerçevesinde 2018 yılından bu yana organize edilen, üst düzey standartları ve takım kalitesi ile dünya bisikletinde kısa sürede markalaşan “TOUR OF ANTALYA” bisiklet yarışı, cenneti andıran doğası, eşsiz tarihi, iklimi ve birbirinden güzel etapları ile TOUR OF HEAVEN olarak tanımlanıyor.

Dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ve bisikletçilerine 2018 yılından bu yana ev sahipliği yapan TOUR OF ANTALYA powered by AKRA, bisiklet sporunun gelişimi ve bisiklet turizmi için itici güç olurken Antalya ve Türkiye’nin tanıtımı için de değer yaratıyor.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin yanı sıra ilçe belediyeleri ve Antalya merkezli kamu kurumlarının ve kuruluşların destek verdiği TOUR OF ANTALYA; AKRA Hotels ana sponsorluğunda; Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel’ın co-sponsorluğunda, Grand Park Lara Otel, Paloma Hotels, Regnum Carya, Zemzem Grup, Salcano, Shimano, Yaşam Hastanesi ve Antalya Aquarium’un destekleriyle düzenlenecek.