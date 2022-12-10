Antalya Büyükşehir'den Pickleball kursu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yeni duyulmaya başlayan pickleball sporunu Antalyalılarla tanıştırmak için ücretsiz kurs açacak.ANTALYA (İGFA) - Pickleball eğitimi almak isteyen 7 yaş ve üzeri vatandaşlar 25 Kasım’a kadar www.abbsporhizmetleri.com adresinden ön kayıtlarını yapabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de yeni duyulmaya başlayan ve giderek popülerleşen pickleball sporunu vatandaşlarla buluşturmak için ücretsiz kurs düzenleyecek. Antalya’da ilk olacak kurs, Antalya Konyaaltı Sahili’nde 13 nolu plajın yanındaki 3 pickleball sahasında verilecek.

3 Ocak’ta Başlayacak

Kursa katılmak isteyen 7 yaş ve üstü vatandaşlar 25 Aralık’a kadar www.abbsporhizmetleri.com adresinden kayıtlarını yapabilecek. 30 Aralık Cuma günü asıl kayıt listesi açıklanacak. Kurslar 3 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Kurslar, Salı- Perşembe, Çarşamba-Cuma, Cumartesi-Pazar günleri gerçekleşecek.

Öğrenmesi Kolay

Öğrenmesi kolay, tempolu ve son derece sosyal bir spor olan pickleball, tenise benzer beceriler gerektiren, badminton sahası ölçülerinde bir kortta, raketle, delikli plastik wiffle topuyla oynanan, tekler, çiftler ve karışık çiftler maçlarının oynandığı hibrit bir spor branşı.