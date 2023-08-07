Antalya, artık Sultanlar Ligi'nde

Antalya’yı kadın voleybolunda dünyanın en iddialı liglerinden Misli.com Sultanlar Ligi’nde temsil edecek Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’unantrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Hep birlikte muhteşem bir sezon yaşayacağız ve Antalya halkına yaşatacağız” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni sezon hazırlıklarını Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda sürdüren takımın antrenmanını ziyaret etti.

Başkan Uysal, takımla ilk buluşmasında Antalya’nın kadın voleybolunda dünyanın en iyi liglerinden biri olarak kabul edilen Sultanlar Ligi’nde olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi. Uysal, “Bu yıl sizlerle o eksiği gidereceğeyiz. Artık Sultanlar Ligi şehriyiz. Voleybolu çok seven muhteşem bir şehre geldiniz. İnanıyorum ki hep birlikte muhteşem bir sezon yaşayacağız ve Antalya halkına yaşatacağız” dedi. Başkan Uysal, ziyaretin sonunda takım fotoğrafı da çektirdi.

Bu sezon Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek MuratpaşaBeledieyesi Sigorta Shop’un başında 51 yaşındaki başantrenörInessa Korkmaz var. Eczacıbaşı formasıyla oyunculuk kariyerini noktalayan Korkmaz, Yeşilyurt Spor Kulübü, Nilüfer Belediye Spor ve Büyükçekmece Voleybol Akademi’debaşantrenörlük yaptı. Korkmaz, son olarak yardımcı antrenör ve U20 takımı başantrenörü olarak görev yaptığı Dinamo Ak-Bars takımıyla Rusya Kupası, U20 Rusya Kadınlar Kupası, Rusya U20 Ligi şampiyonlukları yaşadı.

İKİ ABD’Lİ

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’un kadrosunda 4 yabancı oyuncu bulunuyor. İtalyan ekibi Imoco’dan transfer edilen 25 yaşındaki ABD’li StephanieSamedy, pasör çaprazı mevkiinde oynuyor. Takımın bir diğer ABD’lisi 25 yaşındaki smaçörMicaya White ise Brezilya’nın Osasco takımından transfer edildi. Takımın Rus oyuncusu 22 yaşındaki Marina Markova, ABD Florida Üniversitesi’nden geldi. 1.98’lik oyuncu, smaçör pozisyonunda görev alıyor. Takımın diğer smaçörü İtalya’nın Wealth Planet takımından transfer edilen AnastasiaGuerra oldu. 27 yaşındaki İtalyan oyuncu Guerra, Çin ve Fransa’nın ardından ülkesi dışında 3’üncü kez mücadele edecek.

İDDİALI KADRO

Misli.Com Sultanlar Ligi için iddialı olanMuratpaşaBeledieyesi Sigorta Shop kadrosunda Türk oyuncular Selin Çağla Doğan, Aslıhan Kılıç, Buket Yılmaz, Ceren Karagöl, Hanife Nur Özaydınlı, Ecem Şahin, Hande Korkut, Ece Tan ve Merve İzbiliryer alıyor.