Ankara Yeni Mahalleli kadın hentbolcular Avrup'da üçüncü turda

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Jomi Salerno'ya mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.ANKARA (İGFA) - EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci turunda mücadele eden temsilcimiz Ankara Yenimahalle Belediyesi, ilk maçta mağlup olduğu İtalya'nın JomiSalerno takımını rövanş maçında 24-22 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını JomiSalerno takımı 13-11 önde kapadı.

Yine aynı salonda 15 Ekim Cumartesi günü oynanan ilk maçı ev sahibi takım 34-33 kazanmıştı.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü tur kura çekimi 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.