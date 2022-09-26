Ankara'da motosiklet sesleri yankılandı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışları uzun bir aradan sonra Ankara'da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Bala ilçesinde ilk kez düzenlenen şampiyona EnduroGP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar (1 tur) kategorisinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında 87 sporcu derece için mücadele etti.

Sporcular farklı engellerle dolu zorlu 17 kilometrelik parkuru 3 kez geçerek toplamda 51 kilometrelik performans sergiledi. Asperox’un temizlik sponsorluğunu yaptığı yarışları vatandaşlar da kendileri için yapılan seyir alanlarından aileleriyle gelerek izledi.