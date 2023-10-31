Ankara'da Kütahya'yı temsil edecekler

Kütahya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’nda yarışan Kütahya Belediyespor Kulübü atletizm takımındaki sporcularımız yarışmaya damga vurdu.KÜTAHYA (İGFA) - 10 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek olan Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası için seçme niteliği olan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’nda toplamda 28 sporcunun seçilmeye hak kazandığı yarışmada Kütahya Belediyespor Kulübü’nden 13 sporcu, 10 Kasım'da ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Küçük erkeklerde: Ahmet Sarısu 2.’lik Küçük kızlarda: Elif Altıntaş 2.’lik Yıldız erkeklerde: Mert Katı 2.’lik, Paşahan Çaltı 4.’lük Yıldız kızlarda: Aslı Yıldırım 1.’lik, Nisa Civan 2.’lik Genç kızlarda: Emine Ebrar Erikli 2.’lik, Duygu Nur Bircan 3.’lük, Esma Açar 5.’lik Genç erkeklerde: Mustafa Dönmez 1.’lik, Alparslan Burak Köse 2.’lik, Ahmet Eren Aydın 3.’lük, Ahmet Kağan Kılınç 4'lük alarak Ankara’da ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Yıldız kızlarda 1.’lik ve 2.’lik kürsüsünü alan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ödüllerini Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’tan aldı.