Anıl Küçükkaraca, Serik Belediyespor-Ankaraspor maçını yönetti

Hakem Anıl Küçükkaraca, Serik Belediyespor-Ankaraspor maçında görev aldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı futbol hakemi Anıl Küçükkaraca, geçtiğimiz hafta 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev aldı.

Edirne hakemlerini başarı ile temsil eden Klasman Hakemi Küçükkaraca son olarak geçtiğimiz Pazar günü Serik Belediyespor-Ankaraspor maçında görev alarak başarılı bir yönetim gösterdi.