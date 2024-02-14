Anıl Küçükkaraca, Serik Belediyespor-Ankaraspor maçında görev aldı

Keşanlı futbol hakemi Anıl Küçükkaraca, geçtiğimiz hafta 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne hakemlerini başarı ile temsil eden Klasman Hakemi Küçükkaraca son olarak geçtiğimiz Pazar günü Serik Belediyespor-Ankaraspor maçında görev alarak başarılı bir yönetim gösterdi.

Küçükkaraca’yı tebrik ediyor, hakemlik yaşamında başarılar diliyoruz.