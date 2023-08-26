Anatolia MTB Stage Race Kayseri start aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından sınıflandırılan Anatolia MTB Stage Race Kayseri etabı, İncesu’da start aldı.Mehmet UZEŞ (İGFA)

Kayseri'nin İncesu ilçesinde başlayan ve toplam 89,2 km boyunca medeniyetin izinde, 4 gün 4 etaptan oluşan ilk kez Türkiye’de düzenlenen Anatolia MTB Stage Race yarışları, Kayseri etabı ile başladı.

üzüm festivalleri, tarihi yapıları ve kazı çalışmaları ile son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken İncesu ilçesi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Rarih kokan Anadolu’da 4 gün 4 etaptan oluşan ve dünyanın dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel bisikletçiler birbirlerinin yanı sıra zorlu parkur, İncesu’da start aldı.

Yarışlar, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman’ın start bayrağını kaldırmasıyla başlarken, etkinliği İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyon, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de ilgiyle takip etti.

Yarışın birinci etabında bisikletçiler, efsanelere konu olan Erciyes Dağı’nın eteklerinden pedal çevirerek, Kayseri İncesu’daki ilk etapta 2.5 kilometre boyunca zamana ve birbirlerine karşı yarıştılar.

Farklı ülkelerden 34 sporcunun katıldığı yarışlarda, ilçenin tarihi sokaklarında nefes kesen sahneler yaşandı.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Cemil Bozkurt birinci, Fatih Savlık ikinci, Nasuh Yılmazdağ ise üçüncü olurken, elit kadınlarda birinciliği Alina Sarkulova, ikinciliği Azize Bekar, üçüncülüğü de Tatyana Genelava elde etti.

Elit erkekler kategorisinde ise Furkan Akçam birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci, Denis Sergiyenko da üçüncü oldu.

Yarışlar sonunda protokol üyeleri, düzenlenen törenle sporculara ödüllerini takdim etti.

Kayseri’nin yanı sıra Nevşehir ve Kırşehir’de de etaplı olarak düzenlenecek yarışlar, dünyanın dört bir yanından gelecek amatör ve profesyonel toplam 160 bisikletçi katılacak.