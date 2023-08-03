Anafartalarspor yeni sezona hazırlanıyor

2022 -2023 futbol sezonunda şampiyon olan ve yeni sezonda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalar spor yönetim kurulu bazında yeni sezon hazırlıklarına başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Üniversiteye gidecek bir kaç futbolcu dışında mevcut kadroyu koruduklarını yapacakları bir kaç nokta transfer ile Keşan’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu tüm takımlara sakatlıklardan uzak bir sezon diledi.