Anafartalarspor, Yeni İmaretspor ile karşılaşacak

Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda Anafartalarspor bugün Yeni İmaretspor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Anafartalarspor ligin 13.haftasında kendi sahasında bugün Yeni İmaretspor ile karşılaşacak.

B Grubu’nda bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Edirne Mega Gen.-Edirne Çarşıspor : 3-0 (Hükmen)

Saat 14.00- İpsalaspor-Subaşıspor

Saat 14.00- Anafartalarspor-Yeni İmaretspor