Anafartalarspor, yarın Subaşıspor’u konuk edecek

Anafartalarspor, Edirne Süper Amatör Lig B grubunda ikinci yarının ilk maçında Subaşıspor’u konuk edecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig B grubunda mücadele edecek olan Anafartalarspor, yarın ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Subaşıspor’u konuk edecek.

Grupta yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Lalapaşaspor – Çarşıspor: 3-0 (Hükmen)

Saat : 13.30- Edirne MEGA Genç-İpsalaspor

Saat 15.45- Anafartalarspor- Subaşıspor