Edirne Süper Amatör Lig B grubu’nda Anafartalarspor, Subaşıspor ile 3-3 berabere kaldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE ( İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig B grubu’nda mücadele eden Anafarralarspor geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında Subaşıspor ile karşılaştı.

Saat 15.30’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. Her iki takımda bu sonuçla sahadan 1’er puan iler ayrıldı.