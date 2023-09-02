Anafartalarspor, Şeref Eray Gezer ve Baran Demir ile anlaştı

2023/2024 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Anafartalarspor iki genç oyuncusu Şeref Eray Gezer ve Baran Demir ile yeni sezon için anlaştı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Anafartalar spor’dan yapılan açıklamada iki genç yetenek Şeref ve Baran ile yapılan görüşmeler sonucu yeni sezon için anlaşıldığı belirtilerek bu transferlerin hem sporculara hem de kulübe hayırlı olsun denildi.