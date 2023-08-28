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Anafartalarspor Özgür Uluçay ile anlaştı
SPOR 28.08.2023, 09:14
2023/2024 sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor iç transferde Özgür Uluçay ile anlaştı.ErdoğaN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor'dan yapılan yazılı açıklamada, başarılı forvet oyuncusu Özgür Uluçay ile yaptığımız görüşmeler sonucu yeni sezon için anlaştıklarını duyurdu. Kulüp yönetimi genç futbolcuya ve kulübe yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.
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