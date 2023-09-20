Anafartalarspor kaleci Erdal Dağ ile anlaştı

Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor geçtiğimiz sezon İpsalasppor’da forma giyen kaleci Erdal Dağ ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dağ ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve sözleşme imzaladıklarını belirten Anafartalarspor Asbaşkanı Serkan Çayır, “Bu sözleşme hem kulübe hem de Erdal kardeşimize hayırlı olsun. Kendisine Anafartalarspor’a hoş geldin diyorum” diye konuştu.