Son Dakika
Anafartalarspor kaleci Erdal Dağ ile anlaştı
SPOR 20.09.2023, 17:39
Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor geçtiğimiz sezon İpsalasppor’da forma giyen kaleci Erdal Dağ ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dağ ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve sözleşme imzaladıklarını belirten Anafartalarspor Asbaşkanı Serkan Çayır, “Bu sözleşme hem kulübe hem de Erdal kardeşimize hayırlı olsun. Kendisine Anafartalarspor’a hoş geldin diyorum” diye konuştu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|4
|12
|2. Galatasaray
|4
|10
|3. Rizespor
|5
|10
|4. Trabzonspor
|5
|9
|5. Kayserispor
|5
|9
|6. A.Demirspor
|4
|8
|7. Konyaspor
|5
|8
|8. Hatayspor
|5
|7
|9. Alanyaspor
|5
|7
|10. Beşiktaş
|4
|7
|11. Kasımpasa
|5
|6
|12. Ankaragücü
|5
|5
|13. Karagümrük
|5
|5
|14. Sivasspor
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|3
|16. Başakşehir
|4
|3
|17. Pendikspor
|5
|3
|18. İstanbulspor
|3
|2
|19. Samsunspor
|4
|1
|20. Gaziantep FK
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|5
|15
|2. Manisa FK
|5
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Gençlerbirliği
|5
|10
|5. Ahlatçı Çorum FK
|5
|9
|6. Bandırmaspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|9
|8. Keçiörengücü
|5
|8
|9. Şanlıurfaspor
|5
|8
|10. Erzurumspor
|5
|6
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Sakaryaspor
|5
|5
|13. Giresunspor
|5
|4
|14. Adanaspor
|5
|3
|15. Boluspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|5
|3
|18. Ümraniye
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|5
|15
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Arsenal
|5
|13
|5. Brighton
|5
|12
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. Nottingham Forest
|5
|7
|9. Crystal Palace
|5
|7
|10. Fulham
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. M. United
|5
|6
|14. Chelsea
|5
|5
|15. Bournemouth
|5
|3
|16. Wolves
|5
|3
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. Everton
|5
|1
|19. Burnley
|4
|1
|20. Luton Town
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Girona
|5
|13
|4. Athletic Bilbao
|5
|10
|5. Valencia
|5
|9
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Cadiz
|5
|7
|9. Getafe
|5
|7
|10. Real Betis
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|6
|12. Osasuna
|5
|6
|13. Villarreal
|5
|6
|14. Deportivo Alaves
|5
|6
|15. Mallorca
|5
|5
|16. Celta Vigo
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Las Palmas
|5
|2
|20. Almeria
|5
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü