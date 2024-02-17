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Anafartalarspor, İpsalaspor’a konuk olacak
SPOR 17.02.2024, 13:49
Edirne Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Anafartalarspor, İpsalaspor’a konuk olacak.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Anafartalarspor ligin 9.haftasında yarın İpsalaspor ile karşılaşacak.
Karşılaşma saat 13.00’de İpsala Stadı’nda oynanacak.
Grupta haftanın maç programı şöyle;
Edirne Çarşıspor-Yeni İmaretspor: 0-3 (Hükmen)
Saat 13.00- İpsalaspor- Anafartalarspor
Saat 14.00- Subaşıspor- Lalapaşaspor
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|23
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|P
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|24
|54
|2. M.City
|23
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|24
|47
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|36
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|24
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|24
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|24
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|13
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|P
|1. Real Madrid
|24
|61
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|24
|56
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|24
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|4. Atletico Madrid
|24
|48
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|24
|46
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|24
|37
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|24
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|24
|23
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|24
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|24
|20
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|24
|17
|19. Granada
|24
|13
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|24
|7
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