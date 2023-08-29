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Anafartalarspor, Hasan Hüseyin ve Kıvanç ile anlaştı
SPOR 29.08.2023, 09:43
2023/2024 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor tecrübeli oyuncuları Hasan Hüseyin Uçar ve Kıvanç Kasap ile yeni sezon için yaptıkları görüşmede anlaşarak sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada bu transfelerin hem kulübe hem sporculara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
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