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Anafartalarspor Hasan Dinçer ve Mustafa Burak Akyüz ile anlaştı
SPOR 26.08.2023, 20:03
2023/2024 sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor iç transferde iki oyuncusu Hasan Dinçer ve Mustafa Burak Akyüz ile anlaştı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Anafartalarspor’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle; “Anafartalarspor’un alt yapısından yetişen ve geçen sezon uzatmalarda 1 dakikaya 2 gol sığdırıp şampiyonluğun kilidini açan Hasan Dinçer ile yine Anafartalar spor alt yapısında yetişen başarılı orta saha oyuncusu Mustafa Burak Akyüz yeni sezonda Anafartalar spor' da devam ediyor. Genç futbolcularımıza ve Anafartalarspor'a hayırlı olsun. Yeni sezonda başarılar diliyoruz.”
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|2
|3
|11. Altay
|2
|3
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|2
|2
|13. Erzurumspor
|3
|2
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|7
|2. Arsenal
|3
|7
|3. West Ham United
|3
|7
|4. Brighton
|3
|6
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|6
|6. M. United
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|7. Brentford
|3
|5
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|2
|4
|9. Chelsea
|3
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|10. Crystal Palace
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|4
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|3
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|12. Newcastle
|2
|3
|13. Aston Villa
|2
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Rayo Vallecano
|2
|6
|3. Valencia
|2
|6
|4. Girona
|2
|4
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Deportivo Alaves
|2
|3
|9. Athletic Bilbao
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|3
|10. Osasuna
|2
|3
|11. Real Sociedad
|3
|3
|12. Villarreal
|2
|3
|13. Cadiz
|3
|4
|14. Las Palmas
|3
|2
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Celta Vigo
|3
|1
|17. Getafe
|2
|1
|18. Sevilla
|2
|0
|19. Almeria
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|1
|20. Granada
|2
|0
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