Anafartalarspor, Genç Aslanlar’a 3-2 mağlup oldu

Edirne U18 Ligi’nde mücadele eden Anafartalarspor geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda Genç Aslanlar ile karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 15.00’de Saraçhane Stadı’nda oynanan maçı Genç Aslanlar 3-2 kazanarak sahadan galibiyet ile ayrılarajk 3 punın sahibi oldu.

Anafartalarspor’un 2 golünü de Deniz Bilik kaydetti.