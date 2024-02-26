Anafartalarspor Genç Aslanlar ile 2-2 berabere kaldı

Edirne U18 Ligi’nde mücadele eden Keşan Anafartalarspor Genç Aslanlar ile 2-2 berabere kaldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne U18 Ligi’nde mücadele eden Keşan Anafartalarspor geçtiğimiz Cumartesi günü kendi sahasında Genç Aslanlar ile karşılaştı.

Keşan Atatürk Stadı Mustafa kaldı sahasında saat 13.00’de oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi ve her iki takımda 1’er puanla sahadan ayrıldı.