Anafartalarspor evinde mağlup oldu

Anafartalarspor kendi evinde İpsalaspor’a 1-0 mağlup olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan Anafartalarspor dün kendi sahasında ligin ikinci maçında İpsalaspor ile karşılaştı.

Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanan karşılaşmayı İpsalaspor 1-0 kazanarak haftayı galibiyet ve 3 puan ile kapatan takım oldu.