Anafartalarspor, deplasmanda Lalapaşaspor ile karşılaşacak

Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda Anafartalarspor, yarın deplasmanda Lalapaşaspor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Anafartalarspor ligin 12.haftasında deplasmanda Lalapaşaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Edirne Çarşıspor-İpsalaspor: 0-3 (Hükmen)

Saat 15.00- Lalapaşaspor-Anafartalarspor

Saat 15.00- Yeni İmaretspor-Edirne Mega Gençspor