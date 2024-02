Anadolu Efes'te Erdem Can ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes, Erdem Can ile yollarını ayırdığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Efes tecrübeli çalıştırıcı Erdem Can ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.