Anadolu Efes Panzer'i yıktı

THY EuroLeague'de 4. hafta heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Anadolu Efes, ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi. Son anlara kadar nefes kesen maçtan temsilcimiz 78-74'lük skorla galip ayrıldı.

.İSTANBUL (İGFA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 78-74 mağlup etti.

Bu sonuçla son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ikinci galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise ilk yenilgisini yaşadı.

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