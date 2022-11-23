Anadolu Efes maçı biletleri satışta

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı'nın 27 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Muradiye Spor Salonu’nda oynayacağı Anadolu Efes maçının biletleri satışa çıktı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 8’nci hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor son iki sezonun Eurolig şampiyonu Anadolu Efes’i 27 Kasım Pazar Günü saat 15.30’da Manisa’da ağırlayacak.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak adını Süper Lig’e yazdıran Potanın Tarzanları bir dev takımı daha Manisalı sporseverlerle buluşturacak.

Karşılaşmanın biletleri de satışa çıkarken taraftarların passo.com.tr ve Mümin Özkasap Stadı Passo Ofisi’nden satın alabileceği duyuruldu.