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Anadolu Efes'in basketbolcusu hastaneye kaldırıldı
SPOR 03.05.2023, 12:26
Anadolu Efes'in oyuncusu Chris Singleton'ın göğüs ağrısı sonrası anjiyografisi temiz çıktı, ileri tetkikleri sürüyor.İZMİR (İGFA) - Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
33 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1653654134262734848
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