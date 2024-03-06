Anadolu Efes farkındalık yaratacak

Anadolu Efes’in #EşitlikBirGüneSığmaz söylemiyle gerçekleştireceği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kampanyası, istihdam konusunda kadın ve erkek arasındaki uçurumu gözler önüne serecek.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana elde ettiği başarılar ve saha dışında gerçekleştirdiği faaliyetler ile basketbolseverlerin hayatında bir spor kulübünden daha fazla yere sahip olan Anadolu Efes Spor Kulübü, bu vizyon doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerine en az sportif başarılar kadar değer veriyor.

1976 yılından bu yana taraftarıyla birlikte çok toplumsal konuya değinen ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık yaratan Anadolu Efes, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için #EşitlikBirGüneSığmaz kampanyası gerçekleştiriyor.

KOÇ MİJATOVİC VE YILDIZ OYUNCULARDAN ANLAMLI MESAJLAR

Anadolu Efes, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışan Yanındayız Derneği ile iş birliği yaparak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; kadınların ve erkeklerin aynı haklara, fırsatlara, sorumluluklara ve değerlere sahip olmaları gerektiğini anlatan bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında Anadolu Efes, #EşitlikBirGüneSığmaz bakış açısı ile Anadolu Efesli oyuncuların yer aldığı eşitlik temalı bilinçlendirme videoları ile farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Anadolu Efes’in oyuncularından; Rodrigue Beaubois, Tibor Pleiss, Elijah Bryant, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Derek Willis, Melih Tunca ve Koç Tomislav Mijatovic etkili mesajları ile toplumsal cinsiyet eşitliği sorunu için herkesi harekete geçmeye davet ediyor.

ANADOLU EFES’İN GÜÇLÜ KADINLARI AYAKTA ALKIŞLANACAK

Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında 7 Mart Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak EuroLeague maçında da özel bir fotoğraf karesi olacak. Çalışanlardan görevlilere, medyadan taraftarlara kadar Anadolu Efes’in güçlü kadınları ayakta alkışlanacak.

Maç boyunca TÜİK ve Dünya Ekonomik Forumu raporlarından elde edilen veriler taraftarlarla paylaşılarak farkındalık yaratılacak. Yanındayız Derneği standında ise isteyen taraftarlar toplumsal cinsiyet normlarına yönelik tutum ve davranışları ölçmek ve cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak üzere hazırlanmış 20 sorudan oluşan Yanındayız Derneği’nin “Skorun Kaç?” testini uygulayabilecekler.