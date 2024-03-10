Anadolu Efes deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, TOFAŞ'ı evinde 93-95 mağlup etti.Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında TOFAŞ evinde Anadolu Efes ile karşılaştı.

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin birinci periyodu karşılıklı sayılarla başladı. Çeyrek sonuna doğru TOFAŞ’ın direnci kırıldı ilk periyot 17-23 tamamlandı.

İkinci periyotta Anadolu Efes, rakibi ile arasındaki farkı 23 sayıya kadar artırdı. Soyunma odasına 40-51 konuk ekibin üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan TOFAŞ farkı eritti periyodun bitimine 3 dakika 23 saniye kala ev sahibi ekip, rakibinin 62-60 önüne geçti. Son periyota 71-67 TOFAŞ’ın üstünlüğü ile girildi.

Karşılaşma 93-95 Anadolu Efes’in üstünlüğü ile tamamlandı.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, İsmail Binbir

TOFAŞ: Özgür Cengiz 3, Cassius Winston 24, Caleb Homesley 11, Tolga Geçim 7, Ege Demir, J. J. Obrien 15, Zeljko Sakic 17, Austin Wiley, 12 Mustafa Kurtuldum 4

Baş Antrenör: Orhun Ene

Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois 27, Elijah Bryant19, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 7, Darius Thompson 6, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 3, Derek Willis 8, Tyrique Jones 18

Baş Antrenör: Tomislav Mijatovic

Çeyrek Sonuçları:

1. çeyrek: 17-23

Devre: 40-51

3. çeyrek: 71-67