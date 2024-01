Anadolu Efes, AS Monaco karşısında

Son 2 maçını kazanan Anadolu Efes Spor Kulübü, Turkish Airlines EuroLeague’in yirmi üçüncü haftasında evinde AS Monaco’yu ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Son iki haftada evinde elde ettiği galibiyetlerle adından söz ettiren Anadolu Efes, 26 Ocak Cuma akşamı Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fransa temsilcisi AS Monaco ile karşılaşacak. Geçtiğimiz haftalarda Virtus Bologna ve Barcelona’yı 20 sayı farkla geçen Anadolu Efes’te hedef, AS Monaco’yu da yenerek ocak ayını galibiyetle kapatmak. Sinan Erdem Spor Salonu’nun muhteşem atmosferi, Mustafa Özben’in eşsiz sesi ve Çaylak’ın bitmek bilmeyen enerjisiyle Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’de ocak ayının son maçına çıkacak.

HEYECAN DOLU KARŞILAŞMA BU AKŞAM

Anadolu Efes- AS Monaco karşılaşması bu akşam saat 20.30’da S Sport’tan naklen yayınlanacak.