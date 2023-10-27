Ampute Milli Futbol Takımı'na evleri teslim edildi

Ağaoğlu Şirketler Grubu, 2017 yılında Avrupa Şampiyonu Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'na söz verdiği evlerin anahtar ve tapularını teslim etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Ampute Erkek Futbol Milli Takımı, 2017 yılında EAFF Avrupa AmputeFutbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 2-1 yenerek göğsümüzü kabartmış ve kupayı ülkemize getirerek hepimizi gururlandırmıştı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu, şampiyonluk kupası ile yurda dönen milli takıma, yaşattığı gurur için teşekkür etmek amacıyla 14 futbolcuya İstanbul’da ev hediye edeceğini açıklamıştı. O dönemde yapımınabaşlanan İstanbul Çekmeköy’deki Ağaoğlu Çekmeköy Park projesi tamamlandı ve tüm futbolcuların evleri oturuma hazır hale getirildi.

Ampute Erkek Futbol Milli Takım oyuncularının katıldığı bir törenle yeni evlerinin anahtarları ve tapuları oyunculara teslim edildi.

Törene Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası Hasan Rahvalı, Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak ve milli takım oyuncuları katıldı.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına Ağaoğlu Çekmeköy Park projesinden daire hediye eden Ali Ağaoğlu, anahtar töreninde yaptığı konuşmada, “Ağaoğlu olarak her zaman başarıyı ödüllendirdik. Özellikle spor dallarında uluslararası başarılara imza atan sporcularımıza sahip çıktık. Onlar ki, sınırlı imkânlarla ve tırnaklarıyla kazıyarak şampiyonluklara ulaştılar. 42 yıldır Türkiye’nin “Yaşam Mimarı” olarak, kendilerine bir teşekkür hediyesi vermek istedik” dedi.