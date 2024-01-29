Ampute Futbol Milli Takımı'na Avrupa için tam destek!

Mercedes-Benz Türk 2022’den bu yana resmi ulaşım sponsorluğunu yürüttüğü Ampute Futbol Milli Takımı’nı, 2024 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası hazırlık kampında ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda elde ettiği birincilik ile adını sahalara altın harflerle yazdırmıştı.

Yeni zaferlere hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı’nın Yalova Akköy lokasyonunda sürdürdüğü hazırlık kampında ziyaret eden Mercedes-Benz Türk yöneticileri, sporcularla tanışmalarının ardından antrenmanı izledi.

Antrenman sonrası Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yönetim ekibi ve sporcularla birlikte öğle yemeği yiyen Mercedes-Benz Türk yöneticileri, ardından Ampute Futbol Milli Takımı’nı yeni otobüsüyle buluşturdu.

Ampute Futbol Milli Takımı için özel olarak tasarlanan 2023 model otobüs, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Grup Müdürü Miray Demirel, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörlüğü Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel ve BusStore Grup Satış Müdürü Oytun Balıkçıoğlu tarafından, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç’a teslim edildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile imzaladığı resmi ulaşım sponsorluğu anlaşmasını yenileyen Mercedes-Benz Türk, 2024 yılı sonuna kadar milli takımı yeni zaferlere taşımaya devam edecek.