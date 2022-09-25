Amed Spor’dan Bursaspor maçı öncesi sahte bilet uyarısı

Diyarbakır’ın takımlarından olan Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, Bursaspor maçı öncesi vatandaşları sahte bilet satanlara karşı uyarırken, tespit edilen sahte biletlerle ilgili de hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Amedspor Kulübü Başkanı Selahattin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da, taraftarları ve vatandaşları sahte bilet satanlara karşı uyarıda bulundu.

Başkan Yıldırım, yaptığı paylaşımda, “Belirtilen satış yerleri dışında satılan biletler sahtedir. Şu anda bütün satış yerlerinde bilet mevcut yarın da stadyum gişesinde satışa çıkacak. Lütfen karaborsadan ucuza ya da pahalıya bilet almayın. Tespit edilen sahte bilet satanlar hakkında hukuki süreç başlayacak" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/slhttnyldrm21/status/1573738634490126340