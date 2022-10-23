Amatör spor kulüplerine 6,5 milyon liralık malzeme desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede faaliyet gösteren ve 30'un üzerinde lisanslı sporcusu olan amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın birçok manada öne çıkmış bir şehir olduğuna dikkat çekerek, son dönemlerde yapılan yatırımlarla artık bir spor başkenti haline geldiğini söyledi. Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında amatör spor kulüplerine 1 milyon liralık destekte bulunmuştuk. 2021 yılında bu desteğimiz 8 milyon liraya çıktı. İnşallah bu yıl 10 milyon liralık bir destekte bulunmuş olacağız. Sadece bugün yaptığımız malzeme desteğinin bedeli 6 buçuk milyon lira.” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu bu yıl da amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Atletizm pisti yanında bulunan futbol sahasında düzenlenen programda konuşan Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Konya’nın gurur duyulacak faaliyetler gerçekleştiren bir şehir olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biliyorsunuz 2022 yılında Konya, büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bunlardan bir tanesi de İslami Dayanışma Oyunları. 56 ülkeden 4200 tane sporcunun yer aldığı İslami Dayanışma Oyunları’na Konya, Büyükşehir Belediye’mizin öncülüğünde ev sahipliği yaptı. Gerçekten gurur ve onur duyduk. 25 Ekim tarihinde Dünya Karate Şampiyonası Konya’da yapılacak. 109 ülkenin 1000’e yakın sporcusunun katılacağı bu organizasyon Konya’mızın ev sahipliğinde yapılacak. Konya, 2023 yılı içerisinde de büyük organizasyonlar yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza spora ve bizlere verdiği destek için teşekkür ediyorum. Tüm amatör camiamızı ve Konya’mızı gururlandıran Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığınız hayırlı olsun, Allah utandırmasın.”

“BU ÖDÜLLENDİRME İLERİKİ BAŞARILARI TEŞVİK EDECEKTİR”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, konuşmasına Dünya Belediye Birliği Başkanlığı’na seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ederek başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne sporculara verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Şahin, “İlimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin ve sporcularının ödüllendirilmesinin Konya’mız adına gelecekte ortaya koyacakları başarıları teşvik edeceği inancındayım. Spor faaliyetlerinin artarak devam etmesi, ülkemizi, uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edecek ve bayrağımızı dalgalandıracak sporcularımızı yetiştirmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda maddi ve manevi desteklerini eksik etmeyen Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, ASKF Başkanlığımıza, amatör spor kulüplerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“KONYA BİR SPOR BAŞKENTİ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın birçok manada öne çıkmış bir şehir olduğuna dikkat çekerek, son dönemlerde yapılan yatırımlarla artık bir spor başkenti haline geldiğini söyledi. Halihazırda Konya’nın 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkentliğini yürüttüğünü belirten Başkan Altay, “İnşallah 2023’te de Dünya Spor Başkenti unvanını şehir olarak taşımış olacağız. Bu yıl yapmış olduğumuz İslami Dayanışma Oyunları, tüm dünyada ses getiren bir organizasyon oldu. 56 ülkeden 4200’den fazla sporcunun yarıştığı Konya’mız, 56 ülkenin izlediği ve çok büyük bir organizasyon başarısının olduğu bir etkinlik olarak spor tarihinde yerini almış oldu. İnşallah 2023’te de Konya’mız spor etkinliklerini artırarak devam ettirecek.” dedi.

“KONYA TESİS ALTYAPISIYLA OLİMPİYATLARA SÜREKLİ HAZIR BİR ŞEHİR”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak birçok manada spora hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Bugün burada logolarını gördüğünüz Spor Konya etkinliği ile merkezin dışındaki 28 ilçede 30 bin çocuğumuzu sporla buluşturmuş olduk. Ayrıca Parkur Konya etkinliği kapsamında özellikle sportif başarının önemli olduğu sınavlara gençlerimizi hazırlıyoruz ve onların sınavlarda başarılı olarak bir meslek sahibi olmalarıyla ilgili önemli bir görev üstlenmiş oluyoruz. Yine 3. sınıf öğrencilerimize yüzme öğretiyoruz, online spor etkinliğimizle binlerce insanımıza spor faaliyetleri yürütüyoruz. Böylelikle her alanda Konya’mızı temsil etmeye devam ediyoruz. Bir diğer mutluluğumuz da Konya artık tesis altyapısıyla neredeyse tüm branşlarda uluslararası standartlara sahip bir il haline gelmiş oldu. Konya olimpiyat altyapısına hazır bir şehir desek yalan söylemiş olmayız, bir doğruluk ifadesi olur. Konya tesisleriyle birlikte Türkiye’nin en önemli spor şehri haline kavuşmuş oldu. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“KONYA’DA BU YIL AMATÖR SPORA DESTEĞİMİZ 10 MİLYON LİRAYI BULACAK”

Konya’nın amatör sporuna destek olmak ve gençleri spora teşvik etmek için gereken tüm katkıyı sağladıklarına işaret eden Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında amatör spor kulüplerimize 1 milyon liralık destekte bulunmuştuk. 2021 yılında bu desteğimiz 8 milyon liraya çıktı. İnşallah bu yıl 10 milyon liralık bir destekte bulunmuş olacağız. Sadece bugün yaptığımız malzeme desteğinin bedeli 6,5 milyon lira. 30’dan fazla lisanslı sporcuya sahip tüm amatör spor kulüplerimize, Konya’nın her ilçesine böylece destekte bulunmuş oluyoruz. Aslında bizim yaptığımız şey, gençlerimize bir teşvik. Onların sporla hayatlarının tüm zamanında bir başlangıç yapmalarını sağlamak. Amatör spor kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize ve tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, konuşmaların ardından kulüplere malzemelerini teslim etti.