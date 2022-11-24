Amatör spor kulüplerine 1,5 milyon lira destek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aralarında engelli spor kulüplerinin de bulunduğu 250 spor kulübüne 1 buçuk milyon lira nakdi yardım ve 700 okula 23 bin spor malzemesinin dağıttı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ve Adana Spor Camiası’nın yoğun ilgi gösterdiği törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen kompozisyon yarışmasının ödülleri de dağıtıldı.

SPOR BEDENSEL VE ZİHİNSEL SAĞLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Zeydan Karalar, Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözlerine vurgu yaptığı konuşmasında, sporun bedensel ve zihinsel sağlık açısından önemli olduğunu belirterek, insanların, toplumların sosyalleşmesi açısından da sporun yoğun etkisi bulunduğunu kaydetti.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN ASLA AYRILMAYACAĞIZ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde mali durumu her geçen gün daha iyi hale getirdiklerini, önümüzdeki süreçte spora desteğin daha da artacağını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Adana’yı spor, sporcu kenti haline getirmek için çalışmaya devam edeceklerini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, “Ülkemizde iyi olan ne varsa harcını karan, temelini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’tür. Aydınlık, çağdaşlık, eşitlik ve insan hakları için, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan asla ayrılmayacağız” diye konuştu. İşitme engellilerin anlaması için işaret diline çevrilen Başkan Zeydan Karalar’ın konuşmasını takiben kulüplere sembolik çekleri verildi. Törene katılan Adanalılar, aralarında “Sporcu babası Zeydan” mesajının da bulunduğu çeşitli pankartlarla, Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür ettiler.