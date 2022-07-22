Altınordu Voleybol Takımı lansmanı yapıldı

2022-23 sezonunda TVF Kadınlar 2. Ligde mücadele edecek olan Altınordu Kadın Voleybol Takımı yeni sezon lansmanını gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Alsancak Double Tree By Hilton Oteli’nde düzenlenen imza ve lansman törenine Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Voleybol Şubesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, yöneticiler, sporcular antrenörler ve 2022-2023 sezonu sponsorları katıldı.

Altınordu Spor Kulübü başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu’nun konuşmasıyla başlayan lansman etkinliği, oyuncuların ve teknik ekibin tanıtımıyla devam etti. Son olarak şube yöneticisi Prof. Dr. Serdar Kaçar konuşmasının ardından yeni sezonda Altınordu formasını giyecek olan kadın voleybol takımı sporcularının imza töreniyle lansman programı devam etti.

Altınordu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu, salon sporlarında Türkiye’de çok ciddi başarılara imza attıklarını ve çok önemli geçmişi tarihi olan bir kulüp olduklarını belirterek, göreve geldiği günden bu yana geçen süreci özetledi. "Altınordu’muz var olduğu tüm liglerde herzaman iddialı olmuştur, olmaya devam edecektir" diyen Bezircilioğlu, "Altınordu bayrağını her zaman en yukarı taşıyacağız. Ne mutlu Altınorduluyum diyene.” dedi.

Voleybol Şubesi BaşkanıProf. Dr. Serdar Kaçar ise, "Futbolun Cengiz’i, Çağlar’ı varsa bizim de Selenay’ımız Ezgi’miz Berfin’imiz olsun istiyoruz. Bu aslında bir hayal değil, hayal olmadığını çok kısa süre içinde göreceksiniz. Salondaki herkes bunu biliyor. Bu yolda yürürken en büyük görev güzel kızlarımızda" dedi.

İŞTE YENİ SEZONDA ALTINORDU FORMASIYLA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK OYUNCULAR ve TEKNİK EKİP

Yapılan imza töreniyle 2022-23 sezonunda şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Altınordu Kadın Voleybol Takımında forma giyecek oyuncular ve teknik ekip:

Sude Göksu (Pasör), Elif Sude Karabağ (Pasör), Ece Mehmetoğlu (Libero), Ezgi Kara (Pasör Çaprazı), Eylül Özkafalı (Pasör Çaprazı), SelenayÖzhoşer (Smaçör), Begüm Can (Smaçör), Nil Konaklı (Smaçör), Sıla Özbingöllüoğlu (Smaçör), Defne Erboz (Smaçör), Berfin Hascan (Orta Oyuncu), Ebru İpek (Orta Oyuncu), Öykü Arslan (Orta Oyuncu).

Osman Avcılar (A Takım Antrenörü), Ayşe Erke (Yardımcı Antrenör), Ayberk Çılgın (Yardımcı Antrenör), Asrın Aksoy (Yardımcı Antrenör).