Alpagut meşalesi Ankara’da yandı

Türkiye Yüzyılı Alpagut Türkiye Şampiyonası, Ankara’da Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Spor Kompleksi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Alpagut Turan Savaş Sanatları Federasyonu tarafından Ankara’da Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Spor Kompleksi’nde Enver Demirel'İin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Yüzyılı Alpagut Türkiye Şampiyonası, devlet erkanı ve Etimesgut Belediye Başkan yardımcıları,Türkiye’nin birçok farklı ilinden 33 spor kulübü, 560 sporcu, 50 antrenör, 30 hakem ve yönetim kadrosu, sporcu velileri ile 2 bine yakın katılımcı ile gerçekleşti.

Alpagut’un kuruluş amacı gençleri Türk Savaş Sanatlarıyla tanıştırarak yabancı dil, felsefe ve kültürlerin etkisinden kurtatmak, kendi öz kültürünü ve geçmişini öğrenmesine yardımcı olarak Ata kültürümüzün nesiller boyu yaşamasına katkı sağlamanın yanı sıra gençleri her türlü kötü alışkanlık ve tutumlardan korumak ve genç yaşta bedensel gelişmelerine yardımcı olmak olarak belirtiliyor.