Alpagut Dünya Şampiyonası'ndan Bursa Yıldırım'a madalya yağdı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Alpagut Dünya Şampiyonası müsabakaları, 21 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı.BURSA (İGFA) - Alpagut Dünya Şampiyonası müsabakaları, Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 21 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Farklı kategorilerde 4 gün süren müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kıran kırana geçen şampiyonada 44 Yıldırım Belediyesporlu sporcunun 15'i altın, 15'i gümüş, 14’ü ise bronz madalya alarak yarışmaya katılan sporcuların tamamı şampiyon oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Alpagut Dünya Şampiyonası müsabakalarına Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirtti.

Alpagut, dövüş sporunun dünyaya Türkçe bakışı olarak bir yansıma olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türk milletinin binlerce yıl nasıl hayatta kaldığını, o zor şartlara karşı kendisini nasıl savunduğunu ve nasıl bir mücadele verdiğinin resmi olduğunu kaydetti.