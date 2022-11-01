Almanya'da Ansbachlı Nedim potada gurbetçilerin gururu

Almanya’nın Bayernliga kulüplerinden TSV Ansbach’da oynayan Nesim Çınar, gurbetçilerin gururu oldu. Takımındaki tek Türk oyuncu olarak forma giyen Nedim, sürekli yükselen başarı grafiği ile dikkatleri üzerinde topluyor.ALMANYA (İGFA) - Bavyera Eyaleti’ne bağlı Fürth kenti doğumlu 19 yaşındaki Nedim Çınar, Bayern bölgesi kulüplerinden TSV Ansbach 2’de çıktığı maçlarda ortaya koyduğu başarılı performans ile kendini gösterirken, sergilediği istikrarlı mücadelesiyle de teknik heyetin beğenisini kazanıyor.

Basketbolu bir yaşam biçimi olarak gördüğünü belirten Çınar, takımındaki başarılı gelişimini, başta ailesinin desteği ve teşvikine, sonrasında da disiplinli çalışma tarzına ile koçlarının tavsiyelerine uymalarına bağladı.

Hedefinin daha üst klasmanlara yükselmek ve bir gün milli formayı da giymek olduğunu söyleyen genç oyuncu Çınar, “Formayı her girişimde ve maçlara her çıkışımda aynı heyecanı, aynı coşkuyu hiç azalmadan yaşıyorum. Ailemi, hocalarımı mahcup etmemek, kulübüme, takımıma yararlı bir oyuncu olmak en büyük arzumdur. Tabi ki takımımdaki tek Türk oyuncu olmamın sorumluluğunu taşıdığımın da bilincindeyim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah çok daha başarılı olacağım. Benim bugünlere gelmemi sağlayan aileme ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.