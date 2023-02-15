Alkışlar TSYD’YE

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketine karşı ilk günden beri duyarlılığını gösteren TSYD deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri topladı.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli olmasına karşın 10 ilde büyük yıkımlara yol açan deprem faciasında 10’uncu gün geride kalırken, sivil toplum örgütlerinin yardım çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Ülkenin en aktif ve etkin meslek örgütleri arasında ilk sıralarda yer alan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) sadece İstanbul değil çeşitli şehir ve KKTC’den gelen yardım malzemelerini tek elden toparlayarak yaraları sarma noktasında üzerine düşen görevi yerine getirdi.

BÖLGEYE GİTTİ

Bebek maması, çocuk bezi, kadın hijyenik kiti, konserve, kışlık bot, battaniye ile dolu olan TIR dün TSYD Genel Merkezi’nden deprem bölgesine doğru yola çıktı.

TSYD’den yapılan açıklamada, “Bize bu kampanyada maddi manevi destek olan üyelerimize, iyi günde kötü günde hep yanımızda duran kardeş kuruluşumuz Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğine (KTSYD), bu kampanya için gecesini gündüzüne katan Organizasyon Müdürümüz Birgül Pullukçu'ya, ulaşımı sağlayan yöneticimiz Mustafa Karagöl'e ve TSYD çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı. (HABERMERKEZİ)