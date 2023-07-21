2023-2024 futbol sezonunda TFF 3.Ligi’nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.İZMİR (İGFA) - Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Aliağaspor FK, sezon öncesi ilk antrenmanını Aliağa Atatürk Stadı’nda yaptı.

Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetimdeki antrenmana yeni transfer; Ahmet Gülay, Emirhan Karagülle, Yiğit Bayındır, İsmail Kulet, Miraç Can Yavuz, Mehmet Fuat Gölbaşı, Hakan Demir, Hasan Çelik, Oktay Kancı, Oğuzhan Yıldırım, Seçim Can Koç, Sinan Akgöl, Kaan Özder, Ahmet Uzun ve Adnan Demir de katıldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan ve Yeniçeriler Taraftar Derneği üyeleri, ilk antrenman için sahaya çıkan futbolcular ile teknik ekibe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sezon öncesi takıma başarılar dileyen Başkan Serkan Acar, futbolcu ve teknik ekipten 3.Lig’te şampiyonluk sözü aldı. Sürpriz ziyarette Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ile birlikte kulüp yöneticileri de yer aldı.

Sürpriz ziyaret sonrası futbolcular, esnetme ve düz koşu ile sezonun ilk antrenmanını yaptı. Profesyonel ligde Aliağa’yı temsil edecek olan Aliağaspor FK, Aliağa’da gerçekleştireceği ilk etap hazırlıkları sonrası ikinci etap hazırlıkları için 25 Temmuz’da Bolu’da kampa girecek.