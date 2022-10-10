Aliağaspor FK, evinde berabere kaldı

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 2.haftasında kendi sahasında Bağcılar Spor Kulübü’nü konuk eden Aliağaspor FK, rakibiyle 0 – 0 berabere kaldı. Bu sonuçla her iki takımda yer aldıkları 10.grupta puanını 4’e çıkardı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Atatürk Stadında oynanan karşılaşmayı Oğuzhan Keçeci, Alper Çakır, Aydın Baran Tek ve Furkan Işık hakem dörtlüsü yönetti. Aliağalı taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, taraftarlarla birlikte tribünden izledi.

Kendi taraftarı önünde oynamanın avantajını kullanarak rakibi karşısında daha istekli bir oyun ortaya koyan sarı siyahlılar, ilk yarıda yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramadı.

İkinci yarıya da baskılı başlayan ekip ev sahibi Aliağa oldu. Sarı siyahlılar, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da girdiği birçok pozisyonda topu filelerle buluşturamadı. Mücadele 0 – 0 eşitlikle sonuçlandı. Her iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.