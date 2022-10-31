Aliağaspor FK deplasmanda kazandı

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 5.haftasında deplasmanda Özçamdibispor’a konuk olan Aliağaspor FK, 60 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup etti.İZMİR (İGFA) - Aliağaspor FK bu galibiyetle deplasmandaki galibiyet serisini sürdürürken 10. grupta da namağlup unvanını korudu. Sahadan 3 puanla ayrılan sarı siyahlılar, 11 puanla grupta ikinci sırada kalarak liderlik yarışını sürdürdü.

Bornova Yusuf Tırpancı Futbol Sahasında oynanan mücadeleyi Aykut Çetinkaya, Meryem Güler, Ertan Kuşku ve Cenk Tunahan Yıldırım hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Aliağaspor FK, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu.

Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 15 ve 28’de Muhammet Ali Aydın, 90+7’de Yiğit Kerem Armutlu attı. Ev sahibi takımın tek golünü ise 44’de Görkem Ali Kınay attı.

Maçtan 3 puan ile ayrılan Aliağaspor FK, liderlik yarışını sürdürdü.