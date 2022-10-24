Aliağaspor FK berabere kaldı

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4.haftasında sahasında Manisa temsilcisi Saruhanlı Belediyespor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.İZMİR (İGFA) - Ev sahibi takımın golünü 37’de İlker Ataseven atarken konuk ekibin beraberlik golünü 83’te Emre Şaban Nizam attı. Bu sonuçla birlikte Aliağaspor FK, puanını 8’e Saruhanlı Belediyespor ise 7’ye yükseltti.

Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Muğla bölgesinden Emre Can Tatlıyer yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışsa da ilk yarı orta saha mücadelesiyle geçti. Ev sahibi takımda 37.dakikada Mustafa Pınar’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde İlker Ataseven topu filelerle buluşturdu. Sarı siyahlılar İlker’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi takım daha istekli başlasa da bulduğu net pozisyonları gole çeviremedi. Konuk ekibin 83.dakikada sol taraftan geliştirdiği atakta Emre Şaban Nizam’ın ceza yayı üzerinden yaptı vuruş filelerle buluştu. (1-1) Karşılaşmada başka gol olmayınca her iki takımda sahadan 1’er puanla ayrıldı.