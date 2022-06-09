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Aliağa Petkimspor 'yıldız'larını arıyor
SPOR 09.06.2022, 10:03
Aliağa Petkimspor Kulübü, basketbol altyapı seçmelerini 12 Haziran’da yapacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden, spora ve sporcuya desteği çok önemli bir yerde tutan Aliağa Petkimspor Kulübü, basketbol altyapısı için oyuncu seçmelerine başlıyor.
Altyapı seçmeleri Aliağa Petkim Atilla Uzun Spor Salonu’nda 12 Haziran’da yapılacak.
Seçmeler, ulusal düzeyde 2007-2012 yılları arasında doğmuş sporculara yönelik olacak. Kariyerine basketbolda devam etmek isteyen genç sporcular ön kayıt için www.petkimspor.org adresi üzerinde yer alan formu doldurarak başvuru yapabilecek.
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