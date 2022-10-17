Aliağa FK'nın 'Yıldız'ı parladı

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 3.Haftasında deplasmanda Manisa Sanayi Yıldız Spor’a konuk olan Aliağaspor FK, rakibini 3-1 mağlup etti.İZMİR (İGFA) - Sarı siyahlılara üç puanı getiren golleri 16’da Yasin Tosun, 55’te İlker Ataseven, 57’de Mustafa Pınar kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü 48’de İsmail Köse attı. Ligde ikinci galibiyetini alan Aliağaspor FK, bu sonuçla puanını 7’ye çıkararak puan tablosunda ikinciliğe yükseldi. Manisa Sanayi Yıldız Spor ise 4 puanla 10.sırada kaldı.

Manisa İsmail Şahin Stadında oynanan karşılaşmayı Bursa bölgesinden Alperen Aksu, Ömer Faruk Özkan, Resul Emre Göçmen, Eray Gönenç hakem dörtlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısına her iki takımda kontrollü başladı. 10.dakikadan itibaren konuk ekip Aliağaspor FK, rakibi karşısında etkisini artırmaya başladı. Konuk ekipte 16.dakikada Yasin Tosun’un ceza alanı dışından çektiği sert şut filelerle buluştu. İlk yarıda başka gol olmayınca Aliağaspor FK soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Manisa Sanayi Yıldız Spor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda Alper Semerci’nin yerine oyuna giren İsmail Köse ile 48.dakikada beraberlik golünü buldu. (1-1)

Aliağaspor FK, Manisa Sanayi Yıldız Spor’un beraberlik golünü bulmasının ardından galibiyet için baskısını artırdı. Sarı siyahlılar, 55’te İlker Ataseven ve 57’de Mustafa Pınar’ın ayağından bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.