Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nden yıl sonu turnuvası

İzmir'de Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Geleceğin Satranç Şampiyonlarının heyecanına ortak oldu.İZMİR (İGFA) - Aliağa’da satranç sporunu yaymayı ve küçük yaşlarda çocuklara satranç sporunu sevdirmeyi amaç edinen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nde yıl sonu müsabakası büyük heyecana sahne oldu.

Satranç kulübünde yıl boyunca eğitim görmüş çocuklar arasında yapılan mini turnuvanın açılış hamlesini yapan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, çocukların yarışma heyecanına da ortak oldu.

Aliağa’da her yıl yaz ve kış dönemi kursları olmak üzere toplam 300 çocuğa satranç eğitimi veren Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, kış kurs dönemini mini turnuva ile tamamladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen turnuvada 60 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Ailelerinde izleyici olarak katıldıkları turnuvada anne ve babalar çocuklarına destek verdi.

Çocukların hem sosyalleşmesi hem de ileriki dönemlerde katılacakları organizasyonlara hazır olmaları için gerçekleştirilen turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları eğitmenleri tarafından takdim edildi.

Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sporculara satranç kulübünün formasını hediye etti.