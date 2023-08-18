Ali Yıldız, 24. sezon için de Anafartalarspor’da

Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Anafartalarspor’da 2000 yılından bu yana forma giyen Antrenör Hayrettin Yıldız'ın oğlu Ali Yıldız, yeni sezon içinde takımı ile anlaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalarspor Yönetim Kurulu, Ali Yıldız ile anlaşma sağlayarak 24.sezonu içinde sözleşme imzaladı.

24 yıldan bu yana Anafartalarspor’da mücadele etmekten mutluluk duyduğunu belirten Ali Yıldız, “Yeniden anlaşma sağladığımız için Kulüp Başkanı Olgu Karataşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Olgu Karataşoğlu ise 24 yıldan bu yana Anafartalarspor forması giyen Ali Yıldız’a teşekkür ederek anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.