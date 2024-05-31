Ali Türkkan İtalya Sardinya Rallisi'nde mücadele edecek

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC3) sezonun ikinci yarışına İtalya’da çıkıyor. Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından WRC3’te yarışan tek Türk sporcular olan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, Sardinya Rallisi’nde podyum için yarışacak. İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC3) bu sezon ilk yarışına çıkıyor. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, co-pilotu Burak Erdener ile birlikte İtalya Sardinya Rallisi’nde podyum için mücadele edecek.

İtalya Sardinya Rallisi, 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında koşulacak. Ekipler, Alghero şehri etrafında toplam 266,48 kilometreyi kapsayan 16 özel etapta kırıcı ve zorlu toprak zeminde yarışacak.

Türkkan geçen yıl ilk kez yarıştığı WRC3’te ilk yarışında podyuma çıkma başarısı göstermişti. Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener 2023 yılında İtalya Sardinya Rallisi’nde üçüncü olmuştu.