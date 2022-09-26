Ali Bönceoğlu Başpehlivan oldu

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu efsane güreşçi, Adanalı İsmet Atlı adına Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 6. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu efsane güreşçi, Adanalı İsmet Atlı adına Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 6. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Atlı Ailesi mensupları, Çok sayıda konuk, şampiyonluklara imza atmış eski güreşçiler, bölge halkı ve güreşseverlerin katıldığı organizasyonun açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar güreş sporunun Türk Milleti için önemine değindi.

Başkan Zeydan Karalar, “20 binin üzerinde gence çok sayıda branşta spor eğitimi veriyoruz ama güreşin bizim toplumumuzun üzerinde çok özel bir yeri var. Dünyaya ‘Türk gibi kuvvetli’ dedirten ata sporumuzdur güreş. Şanlı bayrağımızı göndere çektiren bütün şampiyonlarımızı buradan saygıyla anıyorum. Merhum İsmet Atlı da efsane güreşçilerimizden biridir. Onun adına yakışır bu güreşleri her yıl düzenlemek ve ata sporumuzu yaşatıp geliştirmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ diyerek sporun önemini dile getirmiştir. Spor ayrıca çok sayıda insanı bir araya getiren, kaynaştıran ve sosyal bağları güçlendiren bir olgudur. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözlerine uygun sporcular olmalarının önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum” dedi.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle tamamladı: “Mehter Marşı da bizimdir İzmir Marşı da bizimdir, Malazgirt Zaferi de biçimdir, Ulusal Kurtuluş Savaşı da bizimdir. Hepsine sahip çıkmak lazımdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnet borcumuz olduğunu asla unutmayalım. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur, başka da yolumuz yoktur.”

Güreşlerin sonucunda Ali Bönceoğlu Başpehlivan olurken, Halil Hopur ikinci, İsa Göçen ile Adem Uzun üçüncü oldu.

Başpehlivanlıkta dereceye giren sporculara toplam 26 bin lira ödül verilirken, güreşlerde toplam 270 bin lira ödül dağıtıldı.